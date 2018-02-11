РИАМО - 11 фев. Очевидцы поделились подробностями авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья, по их словам, пожара при трагедии не было, но борт разорвало.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. На место происшествия уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что в настоящее время рядом с местом катастрофы работают машины, которые расчищают снег.
«Мы слышали взрыв и окна задребезжали… Не придали значения, пока новости через два часа не включили», — поделилась в комментариях в группе в «ВКонтакте» «Бронницы 24» Жанна Гиматдинова.
Антон Оськин в паблике «Подслушано Бронницы 18+» отметил, что обломки упали на огород его бабушки.
«В Ульянине было очень ощутимо, глухой хлопок и стены дрожали», — отметила Виктория Урвачева.
Другие пользователи написали о том, что ощутили вибрации, как будто что-то упало на дом.
«Мы почувствовали прям хлопок и стена задрожала. Я быстрей побежала искать, что в доме так грохнулось», — рассказала Людмила Слесарева.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии