РИАМО - 11 фев. Очевидцы поделились подробностями авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья, по их словам, пожара при трагедии не было, но борт разорвало.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. На место происшествия уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Слышали несколько грохотов. Видел, что что-то отлетело. Целого самолета я не видел, только куски. Был только запах горелости, огня не было», - сказал РИАМО Владимир Голованов.

Он добавил, что в настоящее время рядом с местом катастрофы работают машины, которые расчищают снег.

«Летел самолет, видно было, что это был именно самолет, а не вертолет. Он упал, разрыв был такой большой. На месте происшествия были, там все оцеплено», - добавила Зарина Голованова.

«Мы слышали взрыв и окна задребезжали… Не придали значения, пока новости через два часа не включили», — поделилась в комментариях в группе в «ВКонтакте» «Бронницы 24» Жанна Гиматдинова.

Антон Оськин в паблике «Подслушано Бронницы 18+» отметил, что обломки упали на огород его бабушки.

«В Ульянине было очень ощутимо, глухой хлопок и стены дрожали», — отметила Виктория Урвачева.

Другие пользователи написали о том, что ощутили вибрации, как будто что-то упало на дом.

«Мы почувствовали прям хлопок и стена задрожала. Я быстрей побежала искать, что в доме так грохнулось», — рассказала Людмила Слесарева.