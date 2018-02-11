РИАМО - 11 фев. Экипаж рухнувшего в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 не запрашивал у аэропорта «Жуковский» аварийную посадку, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы аэропорта.

Ранее СМИ сообщали, что пилот самолета Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в «Жуковском».

«Запрос на аварийную посадку от экипажа Ан-148 в «Жуковский» не поступал», - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.