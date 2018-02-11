РИАМО - 11 фев. В Раменском районе Подмосковья, где разбился самолет «Саратовских авиалиний», дорогу к месту происшествия расчищает трактор, на месте работают полицейские, спасатели, медики и пожарные, передает корреспондент РИАМО.

Само место крушения оцеплено полицией, туда пускают только спецслужбы – пожарных, спасателей, медиков. Дорогу расчищают с помощью трактора.

На месте также работают аварийные службы.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что медики и сотрудники МЧС пешком добирались до места падения самолета около часа.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.