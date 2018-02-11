РИАМО - 11 фев. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову все меры в связи с авиакатастрофой в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте правительства.

Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей в Московской области.

«Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией», - говорится в сообщении.

Также премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи в связи с авиакатастрофой. Комиссию возглавляет Максим Соколов.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.