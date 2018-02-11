РИАМО - 11 фев. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову все меры в связи с авиакатастрофой в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте правительства.
Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей в Московской области.
«Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией», - говорится в сообщении.
Также премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи в связи с авиакатастрофой. Комиссию возглавляет Максим Соколов.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.
На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.
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