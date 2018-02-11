РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске на Юбилейной улице столкнулись два легковых автомобиля в воскресенье, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Авария произошла напротив дома №24 по улице Юбилейная в Подольске. Я видела сегодня (в воскресенье - ред.) в районе 10:10, что столкнулись два легковых автомобиля. Авария не сильная, самих повреждений я не видела, но думаю, что никто не пострадал», - сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:30 на данном промежутке автодороги движение не затруднено. Пробка длиной более 800 метров образовалась от дома№22а по Ленинградской улице до дома№18 по улице Академика Доллежаля.