РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В поселении Томилино подмосковных Люберец автобус столкнулся с легковым автомобилем, движение затруднено, сообщил в соцсетях очевидец ДТП.

«В поселении Томилино городского округа Люберцы на пересечении улиц Гаршина и Потехина ДТП. Столкнулись автобус и LADA 2111», - написал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на Егорьевском шоссе, где произошло столкновение, затруднено. Длина пробки в сторону области составляет два километра. Сервис советует искать другие пути объезда.