РИАМО - 11 фев. Объединенная авиастроительная корпорация проведет собственное расследование крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте компании.

Самолет Ан-148 бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06) был выпущен ПАО «ВАСО» в 2010 году.

«Для расследования катастрофы создается специальная комиссия. Наши представители окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным. Рассчитываем, что это позволит детально выяснить причины аварии. Искренне соболезнуем близким погибших», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

Как ранее сообщалось на сайте МЧС России по Московской области, на месте крушения работают порядка 170 спасателей и более 30 единиц техники.

На место происшествия уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.