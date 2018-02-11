РИАМО - 11 фев. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и пожелала родственникам и близким погибших мужества и душевных сил, говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

«Глубоко потрясена известием о крушении самолета Ан-148, произошедшем сегодня в Московской области. Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей. Очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что многим семьям авиакатастрофа принесла большое горе.

«Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил», - подчеркнула председатель Совета Федерации.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.