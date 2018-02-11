РИАМО - 11 фев. Метеоусловия в районе авиакатастрофы в Подмосковье были сложные, облачность оценивается в десять баллов, но они позволяли выполнять безопасный взлет и посадку, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что фактическая погода в районе катастрофы обуславливается атмосферный фронтом. Облачность оценивается в десять баллов.

«Таким образом, метеоусловия были сложные, но соответствовали минимуму погоды экипажа, самолета и аэродрома, иными словами – метеоусловия позволяли выполнять безопасный взлет и посадку. На мой взгляд, опираясь на собственный опыт расследования таких катастроф, метеоусловия скорей всего, не могли оказать прямого или косвенного влияния на развитие катастрофической ситуации», - сказал Тишковец.

Он добавил, что согласно расчетам аэрологической диаграммы, такие опасные явления, как сильная болтанка, электризация и обледенение, которые могут оказывать самое негативное воздействие на динамику полета, в данной синоптической ситуации, в облаках - маловероятны.

«Облачность 10 баллов, то есть сплошная многослойная, разорванная слоисто-кучевая с нижней кромкой 210 метров, однако основной слой с нижней границей 780 метров, верхний край облачности 3-4 километра, заряды умеренного снега с ухудшением видимости до 1500-2000 метров», - уточнил Тишковец.

Ветер был устойчивый, у земли юго-восточный, по силе 5 метров в секунду, в слое от 0 до 12 километров 155-175 градусов (юго-восточный) 40-50 километров в час. Температура воздуха – минус 5 градусов. Сугробы высотой 35-40 сантиметров, заключил синоптик.