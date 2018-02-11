РИАМО – 11 фев. В Сети появился список членов экипажа самолета «Саратовских авиалиний», который разбился в Раменском районе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ.

«Список экипажа упавшего в Московской области самолета: Анастасия Славинская - стюардесса; Губанов Валерий - командир экипажа; Сергей Гамбарян - второй пилот; Виктория Коболь (или Коваль) - стюардесса; Олег Сергеев - техник; Андрей Рябинин – техник», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>