РИАМО - 11 фев. Компания «Саратовские авиалинии» выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте перевозчика.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. Он перестал выходить на связь с диспетчерами через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово».

«На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приносит глубокие соболезнования родным и близким, погибшим в аварии самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Орск», - говорится в сообщении.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.