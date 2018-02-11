РИАМО - 11 фев. В крушении самолета Ан-148 рейса Москва – Орск, которое произошло в Раменском районе Подмосковья, по предварительной информации, никто не выжил, сообщается на сайте президента РФ.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

«По предварительной информации, в авиакатастрофе никто не выжил», - говорится в сообщении.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>