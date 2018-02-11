РИАМО - 11 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родным и близких погибших в результате крушения самолета «Саратовских авталиний» в Раменском районе Подмосковья.
«Самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта «Домодедово», потерпел крушение в Подмосковье. Это страшная трагедия! По предварительным данным на борту лайнера находились более 70 человек. Выражаю свои соболезнования родным и близким погибших», — написал Брынцалов в «ВКонтакте».
Также соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой выразила депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.
На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.
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