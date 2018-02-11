РИАМО - 11 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родным и близких погибших в результате крушения самолета «Саратовских авталиний» в Раменском районе Подмосковья.

«Самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта «Домодедово», потерпел крушение в Подмосковье. Это страшная трагедия! По предварительным данным на борту лайнера находились более 70 человек. Выражаю свои соболезнования родным и близким погибших», — написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Также соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой выразила депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина.

«Только приземлилась в «Шереметьеве». И тут же страшная новость... Кошмар. Соболезнование родным и близким погибших», - написала Пушкина в Twitter.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.