РИАМО - 11 фев. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте главы государства.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Московской области», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.