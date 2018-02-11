РИАМО - 11 фев. Компания «Аэрофлот» выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается в Twitter-аккаунте «Аэрофлота».

«Аэрофлот» скорбит в связи с катастрофой самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Выражаем соболезнования родным и близким погибших членов экипажа и пассажиров», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.