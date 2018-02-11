РИАМО - 11 фев. Группа из специалистов сформирована и направлена на место крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф», - говорится в сообщении.

Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшей катастрофы.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.