РИАМО - 11 фев. После крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья аэропорт «Домодедово» открыл горячую линию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы аэропорта.

«В аэропорту «Домодедово» работает оперативный штаб в связи с авиакатастрофой рейса 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Открыта горячая линия: 8(495) 644-40-66», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аэропорт «Домодедово» выражает глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии».

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.