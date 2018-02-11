РИАМО - 11 фев. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выехал к месту крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На место крушения самолета выехал председатель Следственного комитета Российской Федерации. По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.