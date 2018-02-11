РИАМО - 11 фев. На месте крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья работают порядка 170 спасателей и более 30 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:40 - обнаружение обломков воздушного судна. Привлекаемые силы и средства: 34 единицы техники, 167 человек, из них от МЧС: 124 человека и 21 единица техники», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

Ранее на сайте МЧС России сообщалось, что на место крушения отправились пожарно-спасательные подразделения ведомства.