РИАМО - 11 фев. Сорок пять полицейских оцепили место крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками экстренных служб работают на месте крушения воздушного судна. В оцеплении места происшествия задействовано 45 полицейских», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.