РИАМО - 11 фев. Воздушные судна «Почты России» не сталкивались с Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Почты России».
«У «Почты России» нет вертолетов. Весь наш авиапарк - два самолета ТУ-204. С ними все в порядке», - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Раменском районе потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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