«На место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад центра медицины катастроф. Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через 10 минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения», - сказал Марков.