РИАМО - 11 фев. Медики и сотрудники МЧС пешком добирались до места падения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, путь занял около часа, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.
На место происшествия выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.
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