РИАМО - 11 фев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья в производство ГСУ СК РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В воскресенье в Раменском районе потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодево». По данному факту следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

«По поручению председателя Следственного комитета России дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного следственного управления СК России. К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее на место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

В аэропорту «Домодедово» создали оперативный штаб по предоставлению актуальной информации о крушении самолета «Саратовских авиалиний».

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