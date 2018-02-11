РИАМО - 11 фев. В аэропорту «Домодедово» создали оперативный штаб по предоставлению актуальной информации о крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта «Домодедово» в 14:21 по московскому времени. В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

Ранее на сайте МЧС России сообщалось, что на место крушения отправились пожарно-спасательные подразделения ведомства.