РИАМО - 11 фев. Горячую линию открыли по факту падения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте МЧС России.

«По факту падения самолета в Московской области открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Туда направились семь бригад центра медицины катастроф.

Ранее на сайте МЧС России сообщалось, что на место крушения отправились пожарно-спасательные подразделения ведомства.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>