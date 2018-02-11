РИАМО - 11 фев. Власти Москвы готовы оказать помощь службам МЧС России и министерству транспорта в работе из-за крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.
«Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний». Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.
На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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