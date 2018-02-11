«Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний». Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.