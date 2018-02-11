РИАМО - 11 фев. Семь бригад центра медицины катастроф выехали к месту крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

«На место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад центра медицины катастроф», - сказал Марков.

На место происшествия уже выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее на сайте МЧС России сообщалось, что на место крушения отправились пожарно-спасательные подразделения ведомства.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>