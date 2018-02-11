РИАМО – 11 фев. Министр транспорта РФ Максим Соколов выехал на место предполагаемых поисков самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», предположительно упавшего на территории Раменского района Подмосковья, сообщает в воскресенье ТАСС.
В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.
«Министр уже выехал на место (предполагаемых поисков самолета – ред.), провел экстренные переговоры с главой МЧС (Владимиром – ред.) Пучковым, с губернатором Московской области (Андреем – ред.) Воробьевым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько они выдвигаются на место», - сказала советник министра Жанна Терехова.
К месту падения самолета уже выехали медики и спасатели.
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