«Министр уже выехал на место (предполагаемых поисков самолета – ред.), провел экстренные переговоры с главой МЧС (Владимиром – ред.) Пучковым, с губернатором Московской области (Андреем – ред.) Воробьевым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько они выдвигаются на место», - сказала советник министра Жанна Терехова.