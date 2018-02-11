РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

По предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово» с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

«11 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев срочно выехал на место крушения воздушного судна в Раменский район», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

СМИ сообщили о пропаже самолета с радаров в Подмосковье>>