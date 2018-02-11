РИАМО - 11 фев. К месту падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи, сообщается на сайте МЧС России.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

«К месту падения незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования. Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>