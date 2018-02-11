РИАМО - 11 фев. По факту крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья возбудили уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово» с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, для оказания практической помощи в расследовании туда направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.