РИАМО - 11 фев. Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из «Домодедова» в Орск, он упал в районе деревни Аргуново Раменского района, сообщает «Интерфакс».

«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Ранее Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>