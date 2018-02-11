РИАМО – 11 фев. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о возможности продажи зенитно-ракетного комплекса С-400 в США, сообщает Газета.ru.

«С-400 - это не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что это не проблема с точки зрения стратегии. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», - сказал Чемезов.

Ранее на сайте издания сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган назвал причину покупки С-400 у России.