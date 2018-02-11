РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В воскресенье в подмосковном Подольске открылась III городская школа вожатых, в торжественном открытии приняли участие около 130 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В текущем году заявки на участие в «Подольской городской школе вожатых» подали более 200 человек. Бесплатные занятия в школе будут проходить с февраля по май. Торжественное открытие состоялось в молодежном центре «Максимум» в воскресенье, в нем приняли участие около 130 будущих вожатых.

«Сегодня состоялось торжественное открытие и первый день работы школы, в ходе которого участники поделились на группы, в которых и начали свое знакомство с особенностями лагеря и принципах работы. Также в программе проведение первого мероприятия, в ходе которого участники смогут познакомиться с различными лагерными профессиями и многое другое. Занятия будут проходить до 18:00», - сказала собеседница.

В рамках торжественного открытия организаторы школы поприветствовали всех участников, а также рассказали об истории открытия проекта, целях и планах и показали небольшое театрализованное представление. Участники смогли познакомиться между собой, а также придумали название и девиз своим командам, после чего продолжили занятия в своих группах.

Социальный проект «Подольская городская школа вожатых» открылся в 2016 году по инициативе подольской организации «Российский союз молодежи» и при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа. Выпускники школы становятся вожатыми в детских лагерях «Родина» и «Ромашка».