РИАМО - 11 фев. Неизвестный мужчина ранил оппонента в живот предметом, похожим на нож, в кафе на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 10 февраля в 00:16 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Ставропольская, дом 23.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 10 февраля примерно в 00:05 в кафе по указанному адресу неизвестный в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, предметом, похожим на нож, причинил колото-резаное ранение живота неработающему мужчине из Ростовской области 1985 года рождения, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.