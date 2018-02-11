РИАМО - 11 фев. В новом здании киностудии «Союзмультфильм» в столице открыли первый детский интерактивный развлекательный центр «СоюзМультКлуб», в него будут принимать ребят с пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

«Десятого февраля в новом здании киностудии «Союзмультфильм» открылся первый из сети детский интерактивный развлекательный центр «СоюзМультКлуб». Гостей, посетивших торжественное мероприятие в честь официального открытия, ждала волшебная атмосфера детства и насыщенная развлекательная программа», - говорится в сообщении.

Ребята приняли участие в уникальных мастер-классах по анимации, посетили музей, посмотрели мультфильмы киностудии и шоу иллюзиониста. Завершилось мероприятие веселой бумажной дискотекой, лотереей с розыгрышем призов, и, конечно же, подарками.

Взрослые гости смогли вновь окунуться в детство, посмотреть любимые мультфильмы легендарной киностудии и пройти специальный курс пластилиновой анимации. Также они посетили музей «Союзмультфильма», в котором была представлена уникальная коллекция кукол и декорации мультфильма «Гофманиада». Этот полнометражный мультипликационный фильм впервые будет представлен зрителям на Берлинском кинофестивале в феврале.

«Детский центр «СоюзМультКлуб», который открывается сегодня в этом здании, – это первый центр сети детских клубов «Союзмультфильма», которые мы планируем запустить по всей стране. Наша главная задача – сделать мультипликацию интересной профессией для детей», – отметила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Она добавила, что в клуб будут брать ребят, начиная с пяти лет, и учить их мультипликации.

С воскресенья детский центр «СоюзМультКлуб» открыт для посещения москвичей и гостей столицы.

«СоюзМультКлуб» – это семь тематических зон, лекции и мастер-классы, школа анимации и театральные постановки, кинотеатр и выставочный зал, а также разнообразные спецпроекты. Для гостей нашего детского центра мы подготовили различные форматы участия, которые будут интересны как детям, так и их родителям», - отметил руководитель клуба Алексей Покровский.

Он добавил, что в клубе разработаны программы групповых и индивидуальных посещений, курсы по анимации, актерскому мастерству, робототехнике и созданию мультфильмов, сценарии праздников и корпоративных мероприятий, творческие мастерские для всей семьи и многое другое.