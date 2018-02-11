РИАМО - 11 фев. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье задержали и отменили 43 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» семь рейсов задержаны и два отменены. В аэропорту «Домодедово» 11 рейсов задержаны, десять отменены. В «Шереметьеве» 13 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский» в этой воздушной гавани в настоящее время задержек и отмен рейсов нет.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.