РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В подмосковных Люберцах в воскресенье наградили кубками и медалями победителей турнира по зимнему мини-футболу на призы главы городского округа Владимира Ружицкого, сообщил «РИАМО в Люберцах» старший тренер отделения футбола комплексной спортивной школы Люберец Олег Викторов.

В воскресенье на стадионе «Торпедо» проходил VII турнир по мини-футболу «Зима-2018» на призы Ружицкого. Участвовало шесть команд футболистов 2004-2005 годов рождения.

«Первое место заняла команда комплексной спортивной школы Люберец, футболисты 2004 года рождения. Я – тренер. Второе место заняла команда тоже нашей школы, но игроки 2005 года рождения. Тренер - Асланбек Кибиров. Третье место у спортивной школы «Котельники», команда игроков 2004 года рождения. Их тренер – Сергей Шарунов», - сказал Викторов.

Он добавил, что командам победителям вручили кубки и медали. Лучшие игроки в каждой команде получили статуэтки футболистов. Всем без исключения игрокам вручили по футбольному мячу, подписанному директором люберецкой спортшколы Дмитрием Коровкиным.