РИАМО - 11 фев. Сотрудники уголовного розыска УВД по новой Москве задержали 36-летнюю приезжую из дальнего зарубежья, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией под видом парикмахерской на одном из рынков, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории одного из столичных рынков сотрудники полиции выявили притон для занятия проституцией, работающий под видом парикмахерской», - говорится в сообщении.

В помещении притона оперативники задержали 23-летнюю девушку, приезжую из дальнего зарубежья, подозреваемую в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении девушки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

«Кроме того, сотрудники полиции задержали также организатора противоправного бизнеса. Ею оказалась 36-летняя приезжая из дальнего зарубежья. Кроме прочего, задержанная выполняла функции администратора», - уточняется в материале.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.