РИАМО - 11 фев. На улице Плющиха в Москве полицейские обнаружили труп с телесными повреждениями, проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что 10 февраля в 23:04 на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Плющиха, 13.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире обнаружен труп с телесными повреждениями», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.