РИАМО – 11 фев. Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт рассказал, что приехавшие на Олимпиаду российские спортсмены являются «чистыми», но в то же время в отношении них нельзя терять бдительность, сообщает РИА Новости.

«ОАР (олимпийским атлетам из России) уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда (в Пхенчхан), «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», - сказал Баджетт.

Он добавил, что очень важно, чтобы цепочка ответственности сотрудников не прерывалась, чтобы были проверки на протяжении всего пути - от сдачи пробы до лаборатории.

«Тестирование - это еще не ответы на все вопросы. Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», - отметил Баджетт.

Он уточнил, что на этих Играх была налажена работа между WADA, МОК, экспертами в лабораториях, федерациями.

«Да, у нас была проблема с емкостями, бутылочками (для допинга). Они могли быть незаметно вскрыты. Более 3 тысяч наборов были заменены. Мы знаем, что эти бутылочки были произведены после Игр в Сочи, а протестированы в Рио. С ними трудно произвести манипуляции. Мы с большой уверенностью можем сказать, что все будет хорошо. Плюс во всех лабораториях есть видеозапись», - заключил эксперт.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».