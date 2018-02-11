РИАМО - 11 фев. В снегопад в столичном аэропорте «Внуково» задержек и отмен рейсов по метеоусловиям нет, он работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-аккаунте воздушной гавани.

«Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме. По состоянию на 14:30 видимость в районе аэродрома 2,9 тысячи метров, нижняя граница облачности 220 метров. Идет снег», - говорится в сообщении.

Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в пределах нормы. Задержек и отмен рейсов по метеоусловиям в аэропорту «Внуково» в настоящий момент нет.

В Москве в воскресенье может выпасть до 3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы февраля. А к утру 12 февраля ожидается выпадение до 6 сантиметров снега.