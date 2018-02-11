РИАМО - 11 фев. Станции метро в шаговой доступности планируют построить в столице для 95% горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году московское метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции «Селигерская». Наша цель на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей», - написал Собянин в Twitter.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что на данный момент в строительстве метро заняты 50 тысяч человек, и их количество намерены увеличить до 70 тысяч. В этом году планируется ввести более 50 километров линий метро и 21 станцию, при этом число станций может быть увеличено до 24.