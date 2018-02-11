РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Пожарные потушили в воскресенье возгорание в квартире дома на Пионерской улице подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 06:44 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, улица Пионерская, дом 24.

«В 07:33 - ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 19 возгораний, для их ликвидации привлекались почти 170 человек.