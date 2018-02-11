РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Сотрудники администрации территориального управления «Томилино-Октябрьский» подмосковных Люберец разыскивают неизвестных, которые в ночь на 10 февраля выгрузили около 15 самосвалов мусора в микрорайоне Экопарк Томилина, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

В ночь на 10 февраля на территории микрорайона Экопарк Томилина неизвестные выгрузили около 15 самосвалов строительного мусора. Аналогичная несанкционированная свалка была образована и на улице Никитина, на парковке со стороны памятника Пушкину.

«Если кто-то оказался очевидцем этого вопиющего факта нарушения экологического благополучия поселения Томилино или располагает информацией о людях, предприятии, компании, выгрузивших мусор, убедительная просьба сообщить все известное в администрацию территориального управления «Томилино-Октябрьский»», - говорится в аккаунте.

Сообщить о нарушении можно в Instagram или по телефону: 8 (495) 557-55-00. За помощь в установке виновных в навалах мусора администрация гарантирует вознаграждение.