РИАМО – 11 фев. Клиенты Райффайзенбанка в России столкнулись со сложностями при выполнении операций по картам в воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте кредитной организации.
«Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет. Мы приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении.
Причина появления неполадок уже выявлена, специалисты банка активно работают над ее скорейшим устранением.
📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением.— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии