РИАМО – 11 фев. Клиенты Райффайзенбанка в России столкнулись со сложностями при выполнении операций по картам в воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте кредитной организации.

«Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет. Мы приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении.

Причина появления неполадок уже выявлена, специалисты банка активно работают над ее скорейшим устранением.