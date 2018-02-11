РИАМО - 11 фев. В начале марта в Москве могут начать таять сугробы, в ближайшие две недели таяние снега маловероятно, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В начале февраля в Москве высота сугробов достигла рекордных 55 сантиметров. В воскресенье высота снежного покрова в городе составляет 48 сантиметров, что превышает климатическую норму на 10 сантиметров. С начала зимы в столице выпало более 200 миллиметров осадков — это в полтора раза больше, чем положено по климату.

«В какие-то годы, уже начиная с первых чисел марта, к 10 марта, там непродолжительное таяние снега было. Температура в дневные часы будет повышаться, какая-то часть снега будет таять. Но это в начале марта, все только еще впереди», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что таяние снега в ближайшие две недели маловероятно.