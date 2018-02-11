РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Участницы конкурса «Мамочка-Люберчаночка» в студии в подмосковных Люберцах отрепетировали все танцевальные выходы, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

Конкурс «Мамочка-Люберчаночка», организованный сообществом «Мама оффлайн», будет проводиться уже во второй раз. Активные мамы Люберец доказывают, что успешная женщина может успевать воспитывать детей и иметь разносторонние интересы. Кастинг прошли 22 женщины.

«Десятого февраля прошла очередная репетиция конкурса »Мамочка -Люберчаночка«. Волнение нарастает, финал все ближе. Девушки полностью готовы ко всем танцевальным выходам, в танцевальной студии все отрепетировали», - сказала Муравьева.

Она добавила, что всего будет три выхода, которые оценит жюри, а также финальный выход на награждении. Семнадцатого февраля пройдет репетиция в зале культурно-просветительского центра Люберец.