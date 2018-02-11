РИАМО - 11 фев. Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» прошел на ВДНХ, его посетили более 6 тысяч болельщиков и спортсменов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На главном катке страны на ВДНХ 10 февраля прошел фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии». Более 6 тысяч человек приехали на каток, чтобы принять в нем участие и поболеть за спортсменов», - говорится в сообщении.

Вместе с любителями активного зимнего отдыха на лед вышли звезды конькобежного спорта - руководитель департамента спорта и туризма Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, многократный призер чемпионатов России Лада Задонская, призер Олимпийских игр Варвара Барышева, призер чемпионатов мира Андрей Бахвалов, трехкратный чемпион мира Денис Юсков и чемпион России Сергей Грязцов.

«Символично, что «Московские молнии» уже пятый раз подряд проходят на главном катке страны на ВДНХ. Год от года фестиваль только набирает популярность, а наша основная задача популяризация конькобежного спорта, в том числе и массового. В этом году соревнования совмещены с Днем зимних видов спорта и приурочены к открытию Олимпийских игр в Пхенчхане», отметил Гуляев.

Кульминацией праздника стала главная гонка Гран-при «Московские молнии», в которой первое место занял Евгений Пилипенко. Вторым к финишу пришел Надир Биллялетдинов, а бронзу завоевал Денис Анисимов. В женском заезде победила Екатерина Кесс.