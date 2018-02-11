РИАМО - 11 фев. Универсальная библиотека Объединенного института ядерных исследований имени Блохинцева в подмосковной Дубне присоединилась к проекту «Открытая лабораторная», в мероприятии приняли участие более 60 человек, сообщается в группе «Открытая лабораторная в Дубне» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришло на мероприятие около 70 человек. Сдали свои варианты ответов теста 60 человек», - написал в группе заведующий лабораторной Дмитрий Дряблов.

Как уточняется на сайте проекта, «Открытая лабораторная» - это международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. Она помогает вспомнить все: откуда произошли люди, как устроена природа и как работает техника.

На выполнение заданий дается 30 минут, после чего завлабы разбирают вопросы и дают объяснения.

«Открытая лабораторная» прошла в городах России и мира 10 февраля.